µÈËÜ¿·´î·à¤Ï24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè47²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÂ°÷¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡Ê¤è¤·¤â¤ÈÆ»ÆÜËÙ¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥±¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö»Ò¡£²Æ¤Î¡ÖµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡×¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÁªµó³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡Ö1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸øÌó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹