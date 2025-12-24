東京港区の個室サウナで2人が死亡する火事が発生したことを受け、24日、新潟市消防局などが市内のサウナ施設で立ち入り検査を行いました。新潟市消防局などが立ち入り検査を行ったのは、サウナ施設がある新潟市西区の温浴施設です。サウナ施設を巡っては今月、東京港区の個室サウナで利用客の夫婦が死亡する火事が発生。事務室に繋がる非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことなどがわかっていて、警察は業務上過失致死の疑い