漫画『地獄先生ぬ〜べ〜』作画担当の岡野剛が24日、自身のXを更新し、クリスマスイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】胸元が丸見え！サンタ姿の郷子＆美樹航海された『ぬ〜べ〜』イラストイラストでは、テレビアニメ第2クールが1月7日より放送開始と告知。サンタ姿のヒロイン・郷子、美樹の姿が描かれている。これにファンは「大人になった郷子と美樹？」「郷子と美樹可愛い」「先生が描く子は美少