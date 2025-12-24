当社は車やバイクなど中古モビリティ用品の買取・販売会社として1999年に創業。「アップガレージ」の店舗ビジネスによるリユース事業に加え、新品のモビリティ用品やタイヤなどの流通卸売事業、在庫管理や、卸売の受発注システムなどを提供するシステム開発事業などにも取り組んでいます。 アップガレージは、直営とフランチャイズで現在全国に260店舗以上あり、今後も毎年10～15店舗を出店予定です