アジア株総じて小動きやや動意に欠ける クリスマスイブということで動意も少なく落ち着いた動きとなっている。中国本土株はほぼ横ばいで始まった上海総合が小幅安、深セン総合が小幅高。 東京時間11:31現在 香港ハンセン指数 25805.39（+31.25+0.12%） 中国上海総合指数 3914.80（-5.18-0.13%） 台湾加権指数 28326.90（+16.43+0.06%） 韓国総合株価指数 4127.12（+9.80+0.24%） 豪ＡＳＸ