県は、来年の河津桜まつりにあわせ駿河湾フェリーの利用促進のため土肥港などと会場を結ぶシャトルバスを運行すると発表しました。河津町の「河津桜まつり」は、来年2月7日から3月8日まで開催される予定です。これにあわせ、県はJR東海と連携し、土肥港や三島駅と会場とを結ぶシャトルバスを運行すると発表しました。運行日は2月11日から3月8日までの金・土・日・祝日の計14日で、駿河湾フェリーの到着にあわせた午前9