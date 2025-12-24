人気お笑い芸人が別人のような姿を見せた。２３日までにＸ（旧ツイッター）で「もうダメだと思ってから３回は絶対いける」とトレーニング風景を投稿したのは、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人。インスタグラムにも「＃筋トレ＃ダイエット＃減量＃ボディメイク＃トレーニング」とハッシュタグを付けて動画を掲載したが、盛り上がった腕の筋肉にはビックリだ。ＳＮＳでは「ほんと、努力の成果ですね素