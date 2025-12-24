アイドルグループ・ももいろクローバーZが東京・日本武道館で大みそかに開催する『第9回 ももいろ歌合戦』に、上田竜也が出演することが決定した。【動画】豪華すぎる！上田竜也ら第2弾出演者が公開今回発表された第2弾出場者では、上田竜也のほか、しなこ、chay、はいだしょうこ、速水けんたろう、山口智充、横山だいすけなど計14組の初出場が決定。また、大江裕、佐藤弘道、HYDE、宮本佳林などの出場も決定した。初出場と