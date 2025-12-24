本日12月24日（水）、EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのØMI――兄弟のように仲の良い2人による冠番組『TAKAHIRO & ØMIのおたがいプロデュース』が放送される。昨年クリスマスの夜に放送し大好評を博した同番組が、クリスマスイブに放送。TAKAHIROとØMIがお互いをプロデュースし合い、まだ世に見せたことがない顔を引き出していく。今回TAKAHIROは、ØMIファンの新婦の結婚式を全力でプロデュース。