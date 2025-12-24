【週刊少年サンデー2026年4・5合併号】 12月24日発売 価格：400円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 小学館は、「週刊少年サンデー2026年4・5合併号」を12月24日に発売した。価格は400円。 今号の表紙は恒例の年末STARTO ENTERTAINMENT×サンデーのコラボグラビアに「Six STONES」の京本大我さんが登場。コナンにどっぷり浸るホテル休暇を追っている。