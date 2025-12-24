三井不動産は、2026年はじめから、東京湾岸エリアのランドマーク「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」の共用部の大規模改修やテナントラインナップの強化をともなうリニューアルを実施します。2006年の開業以来、地域の発展とともに歩んできた同施設が、スポーツやエンターテインメントを掛け合わせた新たな体験型施設へとさらなる進化を遂げようとしています。アーバンドック ららぽーと豊洲はどんなところ