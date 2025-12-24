２４日前引けの日経平均株価は前営業日比６８円５５銭高の５万０４８１円４２銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は８億８８７３万株、売買代金概算は１兆９１７１億円。値上がり銘柄数は６７９、対して値下がり銘柄数は８４２、変わらずは８３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は半導体関連の主力銘柄などに強いものが目立ち、日経平均株価は上値を慕う動きを続けたが、５万円トビ台半ばでは戻り売り圧力も意識