韓国で最近の婚姻件数増加などの影響により、今年に続いて来年も出生率の上昇が見られるとの予測が示された。こうした出生率の反発は、2030年まで比較的高い傾向が続くとみられている。【注目】「出産したらボーナス1000万円」韓国企業の“太っ腹”福利厚生12月23日、国会予算政策処が発刊した「人口展望 2025〜2045」報告書によると、合計特殊出生率は今年の0.8人から来年には0.9人へと反発する見通しだ。昨年も合計特殊出生率は0