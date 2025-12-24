¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º vs ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¨¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhiladelphia¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º 106 - 114 ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä NBA¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÂÐ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥¨¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhiladelphia¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè