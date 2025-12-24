自分へのご褒美や、食卓を彩るパンを求めてふらりと立ち寄るパン屋さん。日常にささやかな幸せを届けてくれるパンですが、定番以外は挑戦しづらかったり、セレクトがマンネリ化してしまったりすることはありませんか……？九品仏店・麻布台ヒルズ店の2店舗で展開する「Comme’N TOKYO（コムン トウキョウ）」は、トングを使わない“コンシェルジュ型”の接客を行うベーカリーです。今回は常時60種類以上のパンが並ぶという九品仏の