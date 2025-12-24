¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌBRAVIA 5K-55XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë2°ÌBRAVIA 7K-55XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë3°ÌREGZA43Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë4°ÌAQUOS 4K4T-C50GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë5°ÌBRAVIA 7K-65XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë6°ÌBRAVIA 5K-65XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë7°ÌREGZA50Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë8°ÌAQUOS XLED4T-C50HP2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×