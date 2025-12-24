現地12月23日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第１節で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジがウガンダと対戦。３−１で快勝を飾った。10分、CKから、堂安律が所属するフランクフルトのMFエリス・スキリのヘッドで先制したチュニジアは、40分には鈴木淳之介と同じコペンハーゲンのMFエリアス・アシュリが決めた鮮やかなボレーシュートで加点。さら