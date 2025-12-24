【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのJUNG KOOKが、アメリカのシンガーソングライター、ジョニー・スティムソン（Johnny Stimson）の「The Christmas Song」のカバー映像を公開した。 ■ARMYへの想いを込めた映像 本映像には、1年の締め括りに際し、ARMY（BTSファンの呼称）へ温もりを届けたいというJUNG KOOKの想いが込められており、JUNG KOOK自身による撮影が作品によりいっそうの特別感を