【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが「夢中」「I Want You Back」の『THE FIRST TAKE』バージョンを、12月29日に配信リリースすることが決定した。 ■ピアノのみのスペシャルアレンジで披露された「夢中」 「夢中」は、ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で不器用ながらも真っすぐな純愛を描いたラブソング。 「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR