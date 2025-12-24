【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上田竜也、B＆ZAIが出演する、音楽番組『Star Song Special Season2』（第7回）が、12月25日16時よりPrime VideoおよびDMM TVにて配信スタート。今回は、MCを児嶋一哉（アンジャッシュ）が務める。 ■上田竜也とB＆ZAIが白熱のコラボパフォーマンス 『Star Song Special』は、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしの