木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。仕事に向き合う真摯な姿勢とオフの自然体な表情に注目が集まっている。 関連：【画像】レコーディングにのぞむ木村拓哉／【動画】木村拓哉の歌唱＆ダンスシーン ■木村拓哉、ラジオブースでピースショット 「RADIO！」というコメントとともに投稿された写真には、ラジオブースでマイクを前にした木村の姿が収められている。クリアフ