¢¡警報・注意報 現在、上越と中越に大雪注意報、妙高市と南魚沼地域にはあわせてなだれ注意報が発表されています。 雪の多く積もっている地域では、大雪による土砂災害やなだれに注意ください。 ¢¡24日(水)これからの天気 一旦雨の止んでいるところも、昼方以降は再び雨雲がかかるでしょう。午後も、引き続き雨具があった方がよさそうです。 降水確率は、夜にかけて50%以上のところが多くな