¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÂÇ·â¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥·¥çー¥â¥ó»á¤¬¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÂÀ½ÂçË¤¤È¤Î¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¶¦Æ®¿´ÂÔ¤Á Â¼¾å³ÍÆÀ¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥çー¥â¥óÂÇ·â¥³ー¥Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿»þ¡¢²¿¤«¤Îºî