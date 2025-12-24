ÊÝ°é»Î¤é¤Î°ìÀÆÂà¿¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊÝ°é»Î¤Î¿Í¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¤¬²þÁ±¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ»Ô¤¬»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÝ°é½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£±£²·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊÝ°é»Î¤é£¸¿Í¤Î°ìÀÆÂà¿¦¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ´¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊÝ°é»Î¤Î¿Í¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é»Î¤ÎÇÛÃÖ´ð½à¤ËÈ¿¤·¤Æ