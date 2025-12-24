お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅のバルコニーで栽培した植物を披露した。【写真2枚】「どうやったら色付くのかわからない」アンガールズ田中が披露した自宅の観賞用トウガラシ田中は「バルコニーで育てている、観賞用トウガラシ。1つは色付いてるけど、もう1つはずーっと真っ白。どうやったら色付くのかわからない」とフォロワーにも問いかけつつ、真っ赤なものか