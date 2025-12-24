歌手のhitomiが、キャリア初となるライブ盤ベストアルバム『Re:CONNECT』を、きょう配信リリースした。【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん11月にCDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブで収録された音源となり、代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」をはじめ、持田香織とDo As Infinityの伴都美子によって新たな歌詞が描かれたリライト楽曲「体温（蹲）」と「