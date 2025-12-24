Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』最終話を含む第8話から10話までが、23日から配信開始した。現在、2週連続で日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）1位を獲得、グローバルでも2週連続週間TOP10入り（非英語シリーズ）するなど、世界中で旋風が巻き起こっている。14日間の共同生活を過ごしてきたメンバーたちは、恋の最終試練へと向かう。【場面カット】和装姿…体育館で向き合う2人今作は日本初・ヤンキーの男女たち