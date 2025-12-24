全国最多とされる「佐藤」姓ゆかりの地・栃木県佐野市が、「佐藤さん」と、次に多い姓の「鈴木さん」が対戦するサッカー大会を来年３月に開催する。市は「名字のプライドをかけた激闘にしたい」と、全国から参加者を募っている。市によると、佐藤姓は、平安時代に平将門の乱を鎮めた藤原秀郷の子孫が「佐野の藤原氏」として「佐藤」と名乗ったのが由来との説がある。ルーツをまちおこしに生かそうと、市は２０２０年に「佐藤の