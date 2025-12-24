²¬»³¸©Ä£ ²¬»³¸©¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡¢²¬»³¤Ç¤Î〝½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ Ëè·î¡¢Âè2¶âÍË¡¦Âè4¿åÍË¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñDAKARA¥»¥ß¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤«¤é¹âÃÎ¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¸å¡¢2025Ç¯4·î¤Ë²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷À­¤¬¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ä½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£