遠藤航は今季プレミアでの先発がないイングランド1部リバプールは来年1月の移籍市場で日本代表MF遠藤航を放出する可能性があるという。適切なオファーがあれば聞き入れる準備があるようだ。ここまで遠藤はプレミアリーグで5試合、リーグカップ2試合に出場。プレミアでは先発の機会がなく、チャンピオンズリーグも5試合にベンチ入りしたが出番はなかった。チームが低迷するなかで、役割は昨季以上に限定されている。そうした