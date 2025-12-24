箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会が開催される。駅伝やマラソンの「細かすぎる解説」でおなじみ増田明美さん（６１）、箱根駅伝ランナーで東洋大の山上り５区で４年連続区間賞を獲得し「２代目・山の神」と呼ばれた柏原竜二さん（３６）が、今回の箱根駅伝への期待などについて対談。１１月の全日本大学駅伝で監督車取材を担当する２人だからこそ知る、各監督の魅力やチームの特徴などについても語り尽くした。（取材