６人組人気グループ、ＬＩＬＬＥＡＧＵＥが２６日に「ＮＥＯＥＸＩＬＥＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥ」に出演する。昨年に続くイベントには、同グループを始め「ｉＣＯＮＺ」から誕生したＫＩＤＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ（キッド・フェノメノン）、ＷＯＬＦＨＯＷＬＨＡＲＭＯＮＹ（ウルフ・ハウル・ハーモニー）、そしてＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺ（ＴＪＢＢ）らが集結。リーダーの岩城星那（２１）は「昨年