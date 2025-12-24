シンガー・ソングライターの竹内まりや（７０）の姿に驚く声が寄せられている。ワーナーミュージック・ジャパンの公式インスタグラムが２４日に更新され、「名曲『シングル・アゲイン』がシリーズ主題歌に決定！」と報告。名取裕子と友近がダブル主演する「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」の主題歌に決まった。「シングル・アゲイン」は、日本テレビで放送されていた「火曜サスペンス劇場」の８代目主