µÜºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÍä¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤ËÊ±¤·¤¿ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ª¤è¤½10¿Í¤¬¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ùÆ¸¤ÎÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×µÜºê»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¤¢¤¹¤«¤éÅßµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£