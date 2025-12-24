¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£9·î30Æü¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤â¤ß¤Î¤­¡ª¡×¤È¥µ¥ó¥¿¤È¤â¤ß¤ÎÌÚ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔÆó²È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤Î¥Û¡¼¥ë¤È¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼Í½Ìó¤Ç¤­¤¿¤è¡×¤Èµ­¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£