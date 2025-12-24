¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬¤­¤Î¤¦Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸Á°¤ÎÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤­¤Î¤¦¡¢¥¬¥ó¤Î¤¿¤á78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¡£1947Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ØÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë94¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤óÃæÅè¾ï¹¬¤µ¤ó¤é¤ÈÆüËÜÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¸£°ú¤·¡ÖAON»þÂå¡×¤È