¶â¤Î¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤¬¡¢24Æü¸áÁ°9»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü5015±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¤á¤Æ2Ëü5000±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·îËö¤Ë½é¤á¤Æ2Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç2Ëü5000±ß¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ß·ú¤Æ¤Î¶â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤ëÆ°¤­¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£