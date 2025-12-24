¡ÊMCU¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢½é¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡ÙºîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖA¡×¥Þー¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£ ¿·¤¿¤Ê¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÎÐ¿§¤¬¥í¥´ÆâÉô¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ²ñ¡¦¿À¡¦¿³È½