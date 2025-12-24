¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·º§¤Î28ºÐ¸µAKB¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×É×¤È¤ªÂ·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡²ÃÆ£ÎèÆà¡¢É×¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«²ÃÆ£¤Ï¡¢·ëº§½Ë¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ÊÁ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×¤È¿§°ã¤¤¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå