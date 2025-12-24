俳優のアン・ボヒョンが、親友キム・ウビンの結婚式で涙をぬぐう姿が捉えられ、深い感動を呼んでいる。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”写真を初公開単なる参列者としての涙ではなく、20年近くにわたって続いてきた2人の友情がにじみ出た瞬間だとして、多くの共感を集めている。最近、韓国のオンライン上では「キム・ウビン＆シン・ミナの結婚式でアン・ボヒョンの態度が話題に」というタイトルの動画が拡散した