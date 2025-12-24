¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í­¤·¡¢²¹¤«¤¤ÏÃÂê¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡õ¥¹¥¸¤È¹ë²ÚSHOTµî¤ë12·î23Æü¡¢V¤ÏWeverse¥é¥¤¥Ö¤òÌó3Ê¬´Ö¹Ô¤Ã¤¿¡£²È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡áOSEN¡ËV¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é