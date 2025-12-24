納豆メーカーの日東食品(埼玉県桶川市)では、業務用の冷凍納豆や、給食･外食用の冷凍納豆を製造している。出荷先は主に千葉、群馬、埼玉など。1日に約8〜9万カップ製造しているという。本紙では同社の工場を見学するとともに、納豆業界の課題について、長谷川健太郎社長(全国納豆協同組合連合会会長)に話を聞いた。納豆製造に数日を要することから、急激な需要の高まりに対応する難しさについて触れた。製造工程について、まず、洗