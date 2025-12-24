串カツ田中は12月24日から、「無限串1本39円(サンキュー)キャンペーン」を東京ドーム店を除く全店で開始する。年末と年始で2段階に分けてキャンペーンを実施。12月24日から2025年の年内最終営業日までを第1弾とし、年内で販売終了となる「無限ニンニクホルモン串」を1本39円(税込42円)で販売する。第2弾は、2026年の年始営業開始日から1月7日まで。「無限ニンニクホルモン串」を進化させた新商品「無限土手みそホルモン串」と「無