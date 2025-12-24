北朝鮮当局が、ロシア西部クルスク地域に派遣され、地雷除去などに従事した工兵部隊の帰国を大々的に称え、「英雄」として持ち上げる宣伝攻勢を強めている。一方で、こうした動きに対し、一般住民の間では反発や戸惑いが静かに広がっている。平壌市のデイリーNK現地情報筋によると、朝鮮労働党中央委員会の宣伝扇動部は、海外作戦地域に派兵された朝鮮人民軍第528工兵部隊を「英雄の典型」と位置付け、全国規模の宣伝事業に着手し