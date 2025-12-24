¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼¡¤ÎFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¿ÂÐ¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÏµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ë¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ëFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï·Êµ¤¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê