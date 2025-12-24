¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ë¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¥¿¥¤Åö¶É¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÅö»þ12ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀ­Åª¤Ê