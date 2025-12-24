NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤­¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤­¤Ò¤í¡Û¿´Â¡¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡ÖÂà±¡¤ÏÁá¤¯¤ÆÇ¯Ëö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×ÉÂ¾²¤«¤é¤Î¾Ð´é¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ