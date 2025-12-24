歌手小柳ルミ子（73）が24日までにブログを更新。歯の手術が無事成功したことを報告した。小柳は前日の投稿で「気が重いなぁ昨日のレコーディングが終わる迄騙し騙し先延ばしにしていた歯の手術行って来ます先生わがままな患者でごめんなさい」とつづっていたが、「ファンの皆さんご心配お掛けしました昨日の歯の手術は無事成功しました」と報告。「丁寧で誠実で高度な技術を併せ持つ先生のお陰です！」と感謝