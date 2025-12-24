ドジャース大谷翔平投手のものまねで知られる芸人のミニタニが、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。大谷のホームランボールを痛恨の判断ミスで取り逃していたことを明かした。ミニタニは3年連続で大谷の全試合を生観戦しており「通常大谷選手の試合を見る時、僕外野に座ってるんです。大谷選手のホームランボール、キャッチしたいじゃないですか」