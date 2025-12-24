フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。Xmasかかと落としショットを公開した。「MerryChristmas！瓦割りLet’sBreakSomeBricks！」とつづり、サンタコスでの瓦割りショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「サンタコス似合いすぎ〜めっちゃかわいい〜」「カッコいい」「めっちゃ強いけど可愛いサンタさん！！」「ほりえってぃサンタずっと見ていたい